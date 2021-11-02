Городской транспорт Иркутска украсили граффити

Троллейбус и два трамвая оформили участники фестиваля уличного искусства «Baikal art fest», рассказали SIA.RU в мэрии.

– Для этого сотрудники «ИркутскГорТранса» помогли доставить транспортное средство на площадку арт-завода «Доренберг», где над ним поработали художники, – отметила исполняющая обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Макарычева.

Также участники фестиваля «Baikal art fest» оформили панно с названиями остановок общественного транспорта. В ближайшее время они будут размещены на четырех остановочных пунктах: «Подстанция», «Плотина ГЭС», «Школа № 28», «Кедр». Подобные арт-объекты уже смонтированы в шести точках города, на остановках «Больница Академгородка», «Госуниверситет», «Музыкальный театр», «Чкалова», «Верхняя Лисиха» и «Технический университет».

Фестиваль «Baikal art fest» организован авторами регионального творческого проекта «Голос улиц» и компанией «Proart». 29 и 30 октября в рамках фестиваля состоялись художественные перфомансы, лекции и мастер-классы. Участниками мероприятий стали 16 мастеров из разных городов России.