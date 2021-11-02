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С подорожанием энергоресурсов цены на металлы могут вновь развернуться вверх

На прошлой неделе все металлы, которые отслеживает наша компания, продемонстрировали снижение. Строгий недельный тренд вниз, отмечает Артем Тузов, Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал»:

– Но большое видится на расстоянии. Если смотреть на годовой график, можно увидеть, что золото, скорректировавшись за прошлую неделю на -0,52%  - до 1783 USD/тройская унция. На годовом графике видно, что золото продолжает торговаться вокруг среднегодовых значений. Серебро за неделю скорректировалось на -0,67%, до 23,87 USD/тройская унция. Но на годовом графике серебро также торгуется вокруг среднегодовых значений. Алюминий скорректировался на -5,30%, отступив до уровня 2716 USD/тонна.  При этом на годовом графике видно, что цена на алюминий коснулась нижней границы долгосрочного растущего тренда и может оттолкнуться от него и начать рост. Никель за неделю скорректировался на -4,30% - до 19 480 USD/тонна.  На годовом графике видно, что возможно продолжение падения, технические уровни пробиты.

Цены на металлы подвергаются давлению со стороны Китая, распродающего запасы. При этом энергокризис еще не закончен, и вместе с подорожанием энергоресурсов цены на металлы могут развернуться вверх, оттолкнувшись от среднегодовых значений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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