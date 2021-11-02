Фреш-сегмент активно входит в покупательскую корзину e-commerce

Доля e-commerce в современной торговле растет, а ассортимент приобретаемых в этом сегменте товаров расширяется.

Исследование на основе Romir Consumer Scan Panel (есть у SIA.RU) показало, что в 2021 году в среднем каналом e-commerce пользуются 51% россиян (на сентябрь 2021 года).

При этом размер среднего чека FMCG (еда, бытовая химия, предметы гигиены и т.д.) в онлайн канале (1643 руб.) почти в три раза выше чека офлайн покупателя (575 руб.). Среди покупателей продуктов первой необходимости в канале e-commerce начала расти доля кисломолочных продуктов (2,2%) и овощей (2,1%), тем самым догоняя показатели в традиционных оффлайн покупках (кисломолочные продукты – 5,2%, овощи – 4,6%).

«Положительную активную динамику числа покупателей товаров повседневного потребления в онлайн канале мы видим на протяжении нескольких лет и этот тренд понятен. Разница объема корзины тоже объективно отличается – люди предпочитают заказывать доставку объемных покупок, соответственно они более емкие в денежном выражении. Однако, интересно, то, как меняется состав потребительской корзины. Люди стали охотнее заказывать скоропортящиеся продукты, к примеру, кисломолочную продукцию. Можно сделать вывод, что формируется определенный уровень доверия россиян к онлайн-сервису сетей и доставке с точки зрения «фреш»-категорий», – отметила Анастасия Сидорина, руководитель клиентской группы исследовательского холдинга Ромир.