В ЖК «Сибиряков» открылись продажи эксклюзивных квартир с террасами

Квартиры расположены на верхних этажах: восемнадцатом – в первой блок-секции и шестнадцатом – во второй блок-секции.

ЖК "Сибиряков". Из архива компании

Для них разработаны восемь планировочных решений с приватными террасами площадью до 35 кв м, прозрачное ограждение которых позволит оценить окружающие виды: окна одних квартир выходят на город, других - на водохранилище и Ангару. Высота потолков на верхних этажах – 3,34 метра, все окна «в пол».

Квартиры представлены в единственном экземпляре, и две из них были проданы в первый же день продаж.

ЖК "Сибиряков". Из архива компании

На сегодня в жилом комплексе «Сибиряков» забетонирован двенадцатый этаж первой и второй блок-секций, идут работы по монтажу внутренних инженерных систем.

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жксибиряков.рф

Жилой комплекс бизнес-класса «Сибиряков» строится в районе Нижней Лисихи в Иркутске рядом с плотиной ГЭС и набережной Ангары. Задача проекта – переосмысление некогда промышленной территории и преобразование ее в жилой район с концепцией «город в городе». В комплексе 4 дома по 2 блок-секции («Искатель», «Созидатель», «Мечтатель», «Мыслитель»), 5,6 га благоустроенной территории вблизи реки, 1,2 га – закрытый двор-парк, физкультурно-оздоровительный комплекс. Финал реализации проекта – 2025 г. Застройщик – ООО СЗ «Флагман». Проектные декларации на наш.дом.рф