ВОЗ прокомментировала введение нерабочих дней в России

Их ввели из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

«Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация», – передает РБК цитату представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Напомним, что Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая. «Выходные позволят «прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают», – подчеркивает Попова.