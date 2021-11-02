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ВОЗ прокомментировала введение нерабочих дней в России

Их ввели из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

«Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация», – передает РБК цитату представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Напомним, что Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая. «Выходные позволят «прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают», – подчеркивает Попова.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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