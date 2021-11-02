Черные кредиторы идут в онлайн

Их количество в третьем квартале выросло более чем на 60%, сообщает РБК.

Черные кредиторы переходят в онлайн, и теперь для оформления займов им уже не требуется личный контакт. Они часто работают в паре с нелегальными взыскателями, предупреждают в ЦБ.

Нелегальные кредиторы – компании, выдающие кредиты без лицензии Банка России, – «постепенно перебираются» в онлайн и теперь перечисляют деньги своим заемщикам даже без личного присутствия, при этом ЦБ выявляет все больше таких субъектов нелегальной деятельности, рассказал РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Всего ЦБ за девять месяцев выявил 682 черных кредитора, из которых почти половина (338) выявлены в третьем квартале 2021 года. Результат за девять месяцев 2021 года на 15% превышает показатель прошлого года, рост за третий квартал – 63,2%.

«Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», – рассказал Лях. По его словам, в период карантина, который вводился из-за пандемии коронавируса весной 2020 года, нелегальные кредиторы не использовали интернет настолько же активно. «Можно было найти предложения в интернете, но человек после этого приезжал к тебе домой, брал для «скоринга» твой паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен», – отметил глава департамента.