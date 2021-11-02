РУСАЛ приветствует договоренность акционеров по стратегическому преобразованию компании

Производитель алюминия приветствует достижение договоренности между его крупнейшими акционерами – En+ Group и Sual Partners – об их совместной поддержке намерения по выделению активов РУСАЛа c более высоким углеродным следом, анонсированного в мае этого года, рассказали SIA.RU в компании.

«Мы понимаем, что декарбонизация – это уже не просто опция, а требование для всех участников рынка, – отметил председатель совета директоров РУСАЛа Бернард Зонневельд. – Поддержка со стороны крупнейших акционеров – свидетельство движения РУСАЛа в правильном направлении». Зонневельд также отметил, что реализация стратегического преобразования компании потребует согласования на различных уровнях, включая регуляторов, кредиторов и общее собрание акционеров РУСАЛа.

«Выделение активов отвечает ESG-стратегии РУСАЛа и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 году, – добавил генеральный директор РУСАЛА Евгений Никитин. – Новая компания сможет сосредоточиться на перспективных развивающихся рынках и реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, объявленной в апреле».

В результате выделения активов РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания – на экологической перестройке своих предприятий. В ее состав войдут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский). Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов.