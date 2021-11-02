Команда ИНК стала серебряным призером Международной интеллектуальной игры «Нефтяная сова»

Команда молодых специалистов ООО «Иркутская нефтяная компания» заняла второе место в IV Международной интеллектуальной игре среди молодежи предприятий и учебных заведений нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова». Мероприятие было организовано Молодежным советом при Министерстве энергетики РФ и Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина, сообщили SIA.RU в компании.

Участие приняли 97 команд России и стран ближнего зарубежья – Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана. Каждая команда состояла из 5 молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

– В этом году поездка на турнир было очень волнительной: всё-таки команда ИНК являлась действующим чемпионом на момент начала игры. Но мы собрали отличную команду, и это придавало силы и уверенность. На протяжении всей дистанции мы шли вровень с соперниками, борьба была на равных, и в итоге судьбу кубка решил один вопрос. Всё же я считаю, что мы достойно представили нашу компанию. Было приятно случайно услышать за соседним столом «О, это же Иркутская нефтяная – сильная команда, наверное, будут в лидерах», – рассказала капитан команды Анастасия Токтарева.

Победителем стала команда сотрудников «Севморнефтегеофизика» (дочерняя компания АО «Росгеология»), третье место заняла "Газпром добыча Уренгой". Сотрудники ИНК ранее уже участвовали в игре «Нефтяная сова». В 2018 году команда заняла 4 место, в 2019 году стала победителем и обладателем хрустальной совы. В 2020 году игра не состоялась из-за пандемии.