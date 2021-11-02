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Желая заработать на майнинге, фармацевт из Ангарска потерял 339 тысяч рублей

Поставщика вычислительных устройств она нашла в Телеграме, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Как установили полицейские, предложение о продаже устройств заявительница увидела в интернете. Связавшись с помощью популярного мессенджера с автором объявления, ангарчанка обсудила покупку 5 специализированных устройств общей стоимостью 339 тысяч рублей. Затем женщина перевела всю сумму на указанную собеседником банковскую карту частного лица.

Вскоре, пытаясь уточнить детали отправки техники, женщина обнаружила, что страница магазина в мессенджере заблокирована. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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