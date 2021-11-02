Яндекс.Лавка открылась в Иркутске

Иркутск стал первым городом, в котором Лавка открылась по модели франшизы. Партнер сервиса в регионе – группа предприятий «Янта». Значительная часть товаров в Яндекс.Лавке – от локальных производителей, рассказали SIA.RU в пресс-службе сервиса.

Сервис уже доступен для 70% жителей города.

Сейчас в Иркутске работают семь дарксторов, в будущем их станет больше. Заказать продукты можно во всех административных округах города. Проверить, запустилась ли Яндекс.Лавка в конкретном районе можно прямо в приложении.

Все заказы из Лавки в Иркутске развозят курьеры на велосипедах и автомобилях. Для покупок на минимальную сумму действует бесплатная доставка. Первый заказ привезут бесплатно, если корзина с товарами будет на сумму от 100 рублей. Сервис привозит заказы с 7:30 до 23:30 – когда магазины рядом с домом уже обычно закрыты.

Заказ можно сделать в приложении или на сайте Лавки, а еще в приложениях Яндекс, Яндекс Go и Яндекс.Еда. В последних трёх вкладка «Лавка» автоматически появляется в зонах доставки сервиса. На старте за покупку товаров собственной торговой марки «Из Лавки» подписчики Яндекс Плюса могут получить 100% кешбэк балами Плюса. Их можно потратить в Лавке и в других сервисах Яндекса: 1 балл равен 1 рублю.