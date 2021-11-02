Гранты форума «Байкал» от ИНК получили два социальных объекта

Это поддержка от одного из партнеров форума – АО «ИНК – Капитал». Компания приняла решение полностью поддержать и профинансировать их реализацию. На это выделено 471 тыс. рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Международный молодёжный форум «Байкал» проходил с 28 по 31 октября. Он организован Правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Впервые финансовую поддержку от партнеров форума получили молодые предприниматели. Гранты благотворительного фонда «+7» (Развития регионов)» составили 1,5 млн рублей, Центра «Мой бизнес» – 584,5 тысяч рублей, частных инвесторов – более 1,6 млн рублей. На эти средства 13 человек реализуют свои коммерческие идеи.

Автор Екатерина Лихварь предложила провести Школу первой помощи. Целевой группой проекта являются члены молодёжных волонтёрских и поисково-краеведческих отрядов. Они часто сталкиваются с необходимостью оказать первую помощь, но не всегда знают даже теорию. Екатерина Лихварь предложила организовать несколько практических семинаров.

Анастасия Даникерова создала проект «MESTO (Мой «Eco-Style»! Твори – отдыхай!)». В его рамках в 2022 году в Усть-Куте планируется провести пять мероприятий по вовлечению молодежи в преобразование общественных пространств. На базе креативного кластера «Новая XX» и молодежного центра «БАМ» молодые люди будут создавать мебель из пеллет (поддонов).