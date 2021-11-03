Почему идея с QR-кодами в Иркутской области не сработала везде и сразу?

Новость о том, что в скором времени торговые центры станут доступны только привитым жителям региона, «прогремела» 26 октября – именно тогда бизнес-омбудсмен Приангарья Андрей Лабыгин сообщил, что на оперативном штабе решено в крупные торговые центры Иркутской области с 30 октября пускать только тех людей, у кого есть QR-код.

Руководители ТЦ, по словам представителей власти, новшество одобрили и выразили готовность его поддержать, а вот жители края, судя по сообщениям в соцсетях, в большинстве случаев восприняли идею неоднозначно: они не уловили логики, которой, по их мнению, должны были руководствоваться власти при введении очередных ковидных ограничений.

В головах не укладывались следующие вещи: почему транспорт набит битком, а в большой торговый центр, где есть реальная возможность соблюдать социальную дистанцию, заходить нельзя; почему в таком случае все еще открыты маленькие магазины, где нередко толпятся огромные очереди? Обрадовало жителей Приангарья только одно, что введены новые ограничения лишь на период праздников, до 7 ноября. Однако сегодня стало известно, что требования по QR-кодам расширили и на другие организации. Однако уже сейчас можно сделать очевидный и неутешительный вывод: идея с QR-кодами в Иркутской области оказалась не бесспорной, не до конца продуманной, отчего и была обречена на провал. Почему? Выясняло информагентство SIA.RU во время рейда в первых числах ноября.

Точечная система QR-кодов

В выходные дни жители областного центра, где расположено наибольшее количество ТЦ региона, побывали в разных организациях и понаблюдали, как они работают. Первый центр, о котором стоит сказать, – это «Снегирь». Стало очевидно сразу: попасть сюда проблемы нет – в помещение пускают всех желающих, на входе никого не проверяют. При этом все же одно место, куда, видимо, по мнению администрации здания, может добраться коронавирус, тут имеется: это KFC. Эта точка общепита обслуживает лишь тех, у кого имеется сертификат о вакцинации и паспорт, способный доказать подлинность документа. QR-коды не спрашивают, поскольку компания не имеет оборудования для их проверки. Происходящее фиксируют камеры видеонаблюдения, потому поблажек быть не может. Однако на остальную часть торгового центра эта мера не распространяется – в магазины можно входить беспрепятственно. Подобное, по словам очевидцев, можно наблюдать и в других аналогичных центрах.

Верим на слово

А вот в торговом центре «Модный квартал» уже можно обнаружить пропускной режим – QR-коды тут проверяют, однако проверка базируется на честном слове. Здесь спрашивают: «Есть ли QR-код?», и при положительном ответе пропускают каждого.

Пускаем всех

Доверяют своим посетителям и сотрудники ТРК «Яркомолл», потому как пускают всех, даже не спрашивая, есть ли у посетителей соответствующие документы. Работники отмечают, что покупатели и так возмущены, что от них требуют маски, поэтому охрана решила про QR-коды даже не заикаться.

Аналогичная ситуация наблюдается и в ТЦ «Сезон» – сюда пускают всех. Представитель администрации в разговоре с корреспондентом SIA.RU рассказал, что полномочий проверять личные данные у организации нет, в ТЦ они пускают всех, однако предупреждают, что посетители могут «попасться» в руки работников Роспотребнадзора, которые, по словам представителя центра, действительно могут требовать личную информацию от людей. В целом же посещать магазины в центре можно свободно.

У детей и подростков нет ковида?

В МТЦ «Новый» попасть более проблематично. Здесь действительно с помощью специального приложения проверяют QR-коды. Проблематично взрослым. Тем, кому младше 18 лет можно проходить в центр запросто, потому, стоит отметить, большая часть посетителей – это именно подростки. Они толпятся на фуд-кортах, сидят и общаются друг с другом без средств индивидуальной защиты.

Более того, многие посетители входят в центр без масок – их здесь никто не требует, тем более у детей, как будто возраст является надежным источником защиты от ковида. При этом, напомним, коронавирус в текущую волну поражает и юное население, о чем свидетельствуют ковидные госпитали для детей, которые пришлось открыть, в том числе, в нашей области.

Резюме о работе системы QR-кодов в Приангарье:

Система QR-кодов, распространенная лишь на торговые центры, не уменьшает количество контактов между людьми: жители Приангарья встречаются в небольших магазинах, стоят впритык друг к другу в транспорте, особенно в маленьких маршрутках и ПАЗиках;

Значительная часть торговых центров пускает в помещения всех людей без исключения, не проверяя даже элементарные средства индивидуальной защиты;

Введение QR-кодов для взрослых, способствуют притоку в торговые центры подростков, которые также болеют кронавирусом и являются переносчиками вируса. При этом подавляющее большинство из них не привито;

Дети, многие из которых, по мнению специалистов, являются переносчиками коронавируса, в большинстве своем перемещаются без масок, причем не только по торговым центрам, но и по всему городу.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объяснил, что система QR-кодов введена в регионе неспроста, а для того, чтобы избежать закрытия непродовольственных магазинов, что практиковалось ранее, во время предыдущих ковидных волн. По его словам, такую меру предложили сами представители ТЦ.

Меры усилили, но опять распространили не на всех

Как стало известно, 3 ноября в регионе решили усилить антиковидные меры, губернатор издал соответствующий указ. Так, с 8 ноября QR-коды будут требовать не только в ТРЦ, а также в общепите, музеях, кинотеатрах, театрах, зоопарках, фитнес-центрах, спа-салонах, бассейнах и саунах, магазинах непроводовольственных товаров. Кроме того, в новом указе за организациями, где введены ограничения, закреплена обязанность требовать документы у посетителей.

Эффективность данной меры можно будет оценить спустя две недели, а пока эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается, в Иркутской области зафиксирован рекордный за пандемию прирост больных – 491 человек за 24 часа, количество госпитализированных с COVID-19 превысило 5 тысяч.