Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новые пакеты услуг для участников ВЭД

Новые тарифные планы от АТБ позволят участникам ВЭД бесплатно воспользоваться услугами открытия и введения счета, а также получить дополнительные услуги и сервисы для бизнеса.

АТБ обновил линейку продуктов расчетно-кассового обслуживания и представил два новых пакета услуг — «ВЭД. Тонизирующий» и «ВЭД. Тонизирующий +». Новые тарифы для ВЭД позволяют клиентам выбрать пакет в зависимости от объема международных расчетов, проводимых компанией, и сэкономить на банковских услугах при проведении валютных операций.

Для обоих пакетов ВЭД предусмотрено бесплатное открытие и введение счета. Переводы средств в валюте будут бесплатными в пределах лимитов, установленных для каждого пакета услуг. Кроме того, в каждый пакет включены услуги валютного контроля, предоставляемые на льготных условиях. Для пакета «ВЭД. Тонизирующий +» дополнительно установлен бесплатный лимит по услугам валютного контроля до 3 000 000 рублей в месяц. При авансовой оплате пакетов ВЭД на 12 месяцев дополнительная экономия на расчетно-кассовом обслуживании составляет 10%.

«ВЭД. Тонизирующий» и «ВЭД.Тонизирующий +» - это комплексные и выгодные решения для ведения внешнеэкономической деятельности. Ими могут воспользоваться как активные участники ВЭД, так и компании, которые только начинают работать с иностранными партнерами.

При открытии счета за вашей компанией будет закреплен эксперт по ВЭД, к которому вы сможете обращаться по любым вопросам.

Действующие и новые пакеты РКО АТБ включают полный перечень необходимых банковских услуг для ведения бизнеса в части расчетного и кассового обслуживания (платежи контрагентам, выдача и взнос наличных, переводы в пользу физических лиц, СМС-информирование по счету), каждый пакет включает в себя бесплатный выпуск и годовое обслуживание бизнес-карты.

Подробности всех условий новых пакетов на сайте банка по ссылке.

Получить полную консультацию по открытию счета и условиям обслуживания можно по номеру горячей линии банка - 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).