Альфа-Банк упростил управление расходами по бизнес-картам. Теперь руководитель компании может выбрать, какие траты совершают его сотрудники.

Для этого ему достаточно войти в свой интернет-банк, выбрать карту и перейти в раздел «Установить категории покупок».

Владелец карты может ограничить покупки выбранными категориями (например, «услуги и товары для бизнеса», «АЗС»). Или разрешить любые траты, кроме нецелевых. Изменить настройки или снять все ограничения можно в любой момент.

«Расходы по бизнес-картам — предмет извечного конфликта между работодателем и сотрудниками. Он порождает сложные бюрократические процессы и лишнюю нагрузку на бухгалтерию. Альфа-Банк предлагает простое и бесплатное решение этой надоевшей проблемы: теперь глава компании может в три клика ограничить нецелевые траты по корпоративным картам», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Оформить карту «Альфа-Бизнес» с кэшбэком до 5% можно здесь. Она выпускается как в виртуальном, так и в пластиковом формате.