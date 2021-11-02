ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и первая бизнес-школа клубного типа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашают принять участие в бесплатном вебинаре "Беззалоговое финансирование для участников ВЭД".
Вебинар проведет Елена Засимова, заместитель директора отделения банка в Санкт-Петербурге.
Спикер представит банковский продукт, который позволит:
• Увеличить объем бизнеса без отвлечения денежных средств из оборота;
• Своевременно оплатить товар, при наличии отсрочки платежа своего покупателя;
• Оплатить товар в момент установки более выгодного курса на рынке, не дожидаясь оплаты от своего покупателя;
• Эффективно управлять своей ликвидностью, пополнять оборотные средства и закрывать кассовые разрывы.
Мероприятие пройдёт 11 ноября в 14:00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке: https://runet-id.com/event/bsp-vebinarbezzalog21/ .
Новости
Примсоцбанк приглашает на вебинар "Беззалоговое финансирование для участников ВЭД"
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и первая бизнес-школа клубного типа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашают принять участие в бесплатном вебинаре "Беззалоговое финансирование для участников ВЭД".