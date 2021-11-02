Село Бехово Тульской области признано одним из самых красивых в России и мире

Экспедиции Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень и городков проходят по населенным пунктам, которые могут похвастаться своей историей, природными красотами, архитектурными ансамблями, развитой инфраструктурой, туристическими маршрутами. По итогу участники экспедиции, опираясь на определенные критерии, присваивают населенному пункту статус самого красивого.

Пятая совместная экспедиция Россельхозбанка и Ассоциации проходит по регионам России, расположенным вдоль течения реки Дон. В ходе нее 29 октября прошла экспертиза города Белев, по результатам которой будет принято решение о его принятии в члены Ассоциации. А 30 октября состоялась инаугурация – торжественное принятие в члены Ассоциации самых красивых деревень и городков - села Бехово Заокского района.

Бехово – одна из жемчужин Заокского района. Село находится на живописном берегу реки Оки недалеко от усадьбы знаменитого художника Василия Поленова. Попасть сюда можно как автотранспортом, так и пешком – от усадьбы Поленово по живописной тропинке вдоль Оки. Необыкновенные красоты окской долины, которые открываются с «Обрыва любви» - смотровой точки в Бехово, прекрасны в любое время года. А церковь Живоначальной Троицы, построенная по проекту и на деньги Василия Поленова, завораживает и восхищает своей красотой и гармоничностью. Здесь же, на церковном кладбище, находится и могила великого художника.

«Мы очень рады, что в Тульской области появился первый участник нашей Ассоциации – село Бехово. Мы уже были о нем наслышаны и недавно провели сертификацию. По строгим критериям, в которые входят, в том числе, качество жизни местного населения и его гостеприимство, Бехово набрало очень достойное количество баллов. Вокруг села – выдающиеся ландшафты, прекрасная река и, конечно, жемчужиной Бехово является Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова. Во многом, именно усилиями его сотрудников сохранен этот прекрасный архитектурно-пейзажный ансамбль. Мы рады сотрудничеству с Россельхозбанком и надеемся, что с его помощью сможем расширить региональную сеть самых красивых деревень и городков», - отметил руководитель экспедиции, президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов.

«Сейчас мы живем в очень интересное время: впервые за 20 лет остановлен отток населения из сельских территорий, наметился обратный тренд. Это главный показатель того, что село снова привлекательно для жизни, это явный признак повышения уровня жизни в селе. Принятие Бехово в число самых красивых – это по-настоящему знаковое, радостное событие. Надеемся, что экспедиция поможет селу стать центром притяжения всех тех, кто любит родную историю и умеет видеть её красоту. Тульский регион традиционно славится своими ремеслами, сельским хозяйством, трудолюбивыми и радушными людьми, - отметил директор Тульского филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа. - Туризм - это один из факторов, которые сохраняют сельское население. Ведь это дополнительные возможности для фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций в сельскую местность, создание рабочих мест. В конечном итоге туризм способствует привлекательности сельских территорий для постоянного проживания и краткосрочных поездок».

«Чтобы понять, что хочешь переехать на село, в нем сначала надо побывать. И мы видим немалый интерес и к сельскому туризму. Ведь сельский туризм – это модно и интересно, это мировой тренд. Экспедиция делает большое и доброе дело, она обогащает туристический атлас России новыми маршрутами. В Тульской области много таких «жемчужин», и нам важно показать всю их красоту», - отметил глава администрации Заокского района Александр Атаянц.

Для помощи сельскому туризму Россельхозбанка создал специальный сервис Своё За Городом. Здесь можно размещать туры по сельским территориям, путешественники могут легко ими воспользоваться