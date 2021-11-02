Экспедиция Россельхозбанка и АСКДР признала Задонск самым красивым городком в стране

29 октября 2021 года состоялась торжественная инаугурация Задонска, который получил официальный статус одного из красивейших населённых пунктов Липецкой области, России и мира.

Мероприятие состоялось в ходе стартовавшего 20 октября совместного экспедиции Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень и городков России по одной из самой главной водной артерии центральной России – реке Дон. Задача экспедиции – найти самобытные деревни, сёла и города, инфраструктура которых готова к приёму туристов и постоянному проживанию.

Одним из таких мест и стал город Задонск. Участники экспедиции осмотрели местные достопримечательности и проверили туристическую инфраструктуру: места для размещения, наличие заведений общепита, связи и других услуг, чтобы вынести своё заключении о присвоении такого статуса.

Все дороги в Задонске ведут к одному из крупнейщих в стране православных монастырей - Задонскому Рождество-Богородицкому. До революции по размаху деятельности обитель занимала седьмое место: здесь работали церковно-приходская школа, больница, аптека, библиотека, многочисленные мастерские, два завода – словом, настоящий город в городе. Главная местная святыня – список Владимирской иконы Богоматери, не раз доказывающая свою чудотворность – уцелела, несмотря на трагические перипетии в истории монастыря – пожары, нашествия, разграбления. Достопримечательности в Задонске связаны не только с православием – в городе открыт Музей Прессы «Антресоль», о котором восторженно отзывались известные журналисты из других стран.

«Принятие города Задонска в число самых красивых – это знаковое, радостное событие. Для Россельхозбанка, как опорного для сельского хозяйства, деревни, сёла и малые города – это родная среда. Мы очень хорошо их понимаем, ценим его красоту и видим перспективы развития. Сейчас мы делаем особенный акцент на поддержке внутреннего туризма, ведь именно со знакомства с такими территориями может появиться желание переехать туда для постоянного проживания. Туризм «по глубинке» помогает создавать рабочие места, приносит дополнительный доход и таким образом способствует благополучию сёл и малых городов. В помощь такому туризму мы разработали сервис Своё За городом для размещения и поиска агротуров. Совсем скоро офис Россельхозбанка в Задонске поменяет своё месторасположения и что очень важно, станет современным и комфортным. Дорогие жители! Желаем вам беречь и приумножать красоту и уникальность вашего города!» - поздравил жителей Задонска директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин.

Тур «Тихий Дон» в рамках которого и прошла инаугурация Задонска завершает цикл экспедиций 2021 года. Весной в него вошли «Истоки Руси», летом — «Поволжье», в сентябре — «Магический Байкал».