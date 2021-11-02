Клиенты Tele2 получат кешбэк при сдаче тестов на COVID-19

Оператор предлагает клиентам кешбэк 10% на счет телефона при сдаче анализов на COVID-19 в лаборатории «Гемотест». Выгодное предложение распространяется на стандартный ПЦР- и экспресс-тест, исследования на антитела к коронавирусу и комплексные анализы, рассказали SIA.RU в компании.

Пользователи Tele2 могут получить кешбэк на счет мобильного телефона в размере 10% от стоимости анализов из раздела COVID-19 в лаборатории «Гемотест». Это тесты на выявление вируса и антител к нему, а также COVID-комплексы – исследования для тех, кто готовится к вакцинации или переболел коронавирусом. Чтобы воспользоваться бонусом, пациенты должны получить промокод на сайте партнера акции. Для начисления кешбэка клиентам Tele2 нужно показать этот код в отделении «Гемотест» до оплаты анализов. Акция действует в рамках программы лояльности «Больше» и продлится до 15 ноября 2021 года.

Клиенты программы лояльности покупают товары и услуги со скидкой, получают подарки и бонусы. Помимо этого, они могут использовать кешбэк, возвращая деньги за покупки на счет мобильного телефона. Выгодные предложения от партнеров программы лояльности «Больше» собраны на сайте tele2.ru. Для удобства пользователей выбрать и активировать предложение можно как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении «Мой Tele2».

«Tele2 давно не ограничивается ролью поставщика услуг связи, мы стремимся поддерживать образ жизни и интересы наших клиентов. Специальные предложения для пользователей Tele2 охватывают самые разные сферы жизни: путешествия, развлечения, онлайн-шопинг, обучение и, конечно, здоровье. Сегодня многие сдают ПЦР-тесты – анализ может потребоваться при въезде в другую страну и по возвращении из путешествия, при заселении в отель и посещении театра. Мы рады поддержать наших абонентов в это непростое время и предложить им полезный бонус», – Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2.