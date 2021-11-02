163 человека заболели коронавирусом в Иркутске

Дневной прирост больных в Братске снизился.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболел 491 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 491 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 163 (всего 41 770),

в Братске – 37 (всего 7 492),

в Ангарске – 34 (всего 10 833),

в Усть-Кутском районе – 31 (всего 4 819),

в Усть-Илимске – 30 (всего 7 139).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 41 770,

Ангарск – 10 833,

Иркутский район – 8 286,

Братск – 7 492,

Усть-Илимск – 7 139.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.