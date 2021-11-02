En+ Group сообщила о сформированном коллективном иммунитете на предприятиях энергетического бизнеса на уровне 78%

Компания En+Group совместно с министерством здравоохранения Иркутской области провела онлайн Штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием главных врачей Медицинских центров помощи и спасения. В ходе совещания было озвучено, что согласно последним данным среди сотрудников энергетического бизнеса En+ Group почти 21 тыс. человек уже полностью вакцинировано, еще 2,5 тыс. человек перенесли COVID. На предприятиях компании в Красноярском крае, Нижегородской области и Миассе доля вакцинированных превысила 90%. Вакцинация происходит на добровольной основе.

Медики рассказали дали рекомендации, как избежать тяжелой формы течения болезни и выразили поддержку действующим ограничительным мерам правительства региона, направленным на борьбу с распространением вируса.

С марта 2020 года En+ Group принимает активные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: были организованы оперативный штаб и горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была на тот период переведена на удаленный режим работы. Для оперативной вакцинации сотрудников энергетических активов En+ Group в компании действует партнерская программа с ведущими государственными медицинскими учреждениями.

Участники заседания штаба назвали вакцинацию и ревакцинацию как основной способ снижения уровня смертности и тяжелого течения болезни среди пациентов, а также рассказали о важности информирования о вакцинации на предприятиях и в семьях, необходимость соблюдения ограничений, применяемых на территории региона.



Руководитель штаба, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков:

«Я хочу сказать спасибо медработникам за оказываемую помощь жителям регионов, нашим сотрудникам. Со своей стороны, мы регулярно проводим заседания штаба для обсуждения актуальной информации и методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Компания стремится использовать все возможности для предотвращения распространения вируса. Мы убеждены, что своевременное информирование и вакцинация помогут обеспечить максимальную защиту сотрудников».

Оксана Вельм, Главный врач ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»:

«В очередной раз благодарю от коллектива и от всех пациентов центра помощи и спасения, а их уже почти три тысячи, основателя компании En+ Group – Олега Дерипаску, который еще на момент строительства прогнозировал острую ситуацию с коронавирусом в течение нескольких лет, понимал динамику развития ситуации, поэтому госпитали максимально оснащались самым современным оборудованием и были снабжены стационарными кислородными станциям. Это позволило нам быть готовыми ко всем волнам развития инфекции и лечить пациентов с тяжелыми формами течения болезни. Так, например, благодаря этому мы смогли поставить на ноги десять пациентов со стопроцентным поражением легких. Отмечу, что возраст излечившихся пациентов варьируется от 18 до 96 лет, а центр спасения стал одной из опорных точек лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции в регионе».

Сеть современных медицинских центров помощи и спасения была оперативно развернута в 2020 году по инициативе основателя En+ Group в городах присутствия компании в Сибири и на Урале. Эти центры стали неотъемлемой частью системы спасения людей во время эпидемии в Тайшете, Братске, Шелехове, Саяногорске, Ачинске, Краснотурьинске и Богучанах. Главные врачи центров сотрудничают с компанией, консультируют сотрудников, находясь в самом очаге борьбы с ковидом обладают наиболее объективной информацией обо всех аспектах успешного выздоровления от заболевания. В создание госпиталей было вложено 4 млрд руб., к настоящему моменту они приняли более 12 тысяч пациентов.