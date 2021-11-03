В Иркутске за мошенничество арестовали заместителя главы Минстроя

В 2016-2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» контракты более чем на 100 млрд руб., сообщает РБК.

Экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД – «Спецтрансстроя», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян арестован, говорит источник, близкий к силовым структурам. По его словам, после задержания бизнесмен был доставлен в Иркутск для проведения следственных действий.

До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды на строительство Восточного полигона – Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. По данным СПАРК, в 2016-2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» «Трансюжстроем» контракты более чем на 100 млрд руб. на строительство Восточного полигона.

Бизнесмен, курировавший подготовку к Олимпиаде 2014 года в качестве замминистра регионального развития, приобрел подрядчика РЖД в 2016 году, а перестал быть собственником «Спецтрансстроя» осенью 2019 года. Тогда компанию возглавил бывший первый заместитель гендиректора «РЖД-Строя» Евгений Куманцов, а ее владельцем стал Роман Шленчак.

С февраля 2021 года «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства, одним из заявителей по этому делу выступают структуры РЖД, в частности Иркутская дирекция капитального ремонта и строительства (ДКРС) РЖД. В качестве участника дела (как «иное лицо») также значится заместитель министра транспорта Владимир Токарев.