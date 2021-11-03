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Антиковидные меры усилили в Иркутской области с 3 ноября

Решение приняли из-за резкого роста заболеваемости, сообщили SIA.RU в администрации области.

На дистанционный режим переводят работников в возрасте от 60 и старше (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года). Усилены ограничительные меры для невакцинированных граждан: они вправе передвигаться по Иркутской области с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра в средствах индивидуальной защиты. Исключение составляет лишь такси и общественный транспорт.

Покидать жилье невакцинированные вправе только для:

  • покупки продуктов,
  • выноса отходов,
  • выгула домашних животных,
  • обращения в пункты вакцинации и за экстренной медицинской помощью,
  • участия в похоронах.

С 8 ноября граждане, за исключением посетителей пунктов вакцинации, лиц, не достигших возраста 18 лет, при посещении развлекательных заведений обязаны иметь при себе копию паспорта, а также документ о вакцинации против или QR-код.

При противопоказаниях к вакцинации граждане обязаны иметь соответствующий документ.

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«Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень далеко. Именно поэтому вводим новые ограничения. Сейчас они жизненно необходимы для всех нас, для врачей и всей системы здравоохранения региона», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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