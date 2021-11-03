S7 Airlines перешла на зимнее расписание полетов до 26 марта 2022 года

В этот период авиакомпания будет выполнять рейсы по 242 направлениям из 23 городов России, рассказали SIA.RU в компании.

«Мы стремимся предлагать нашим пассажирам новые направления и расширяем географию полетов, для того чтобы жителям из разных городов России было удобно путешествовать без пересадок. Так, в зимнем расписании S7 Airlines доступны прямые рейсы в Таиланд из шести российских городов. Уверены, что любители пляжного и экскурсионного отдыха также оценят обширную полетную программу в Египет», – говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

В зимнем сезоне S7 Airlines будет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ и Владивостока на Пхукет. Кроме того, авиакомпания запустила рейсы из Новосибирска, Иркутска, Владивостока, Красноярска и Хабаровска в Бангкок.

Авиакомпания в зимнем расписании продолжает выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. А с начала ноября 2021 года полетная программа S7 Airlines в Египет дополнится рейсами на курорты Египта из Самары, Казани, Екатеринбурга, Уфы.

Еще одной точкой притяжения для туристов, любящих пляжный отдых, станет ОАЭ. Авиакомпания приступает к выполнению прямых рейсов из Новосибирска в Рас-эль-Хайму.