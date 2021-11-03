Tele2 расширила возможности интерактивной видеостудии лицея ИГУ

Оператор в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Иркутской области передал МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска дополнительное оборудование для цифровизации образовательного процесса, рассказали SIA.RU в компании.

В 2020 году Tele2 установила в лицее интерактивную студию для создания видеоуроков без привлечения съемочной группы и монтажа, а также для проведения онлайн-занятий, вебинаров. В текущем году оператор доукомплектовал учебное заведение компьютерной техникой и специализированным программным обеспечением.

Новое оборудование позволит преподавателям и учащимся лицея расширить применение digital-технологий в образовательном процессе. Общая стоимость цифрового комплекса составила 3,5 млн рублей. Такая поддержка стала возможной благодаря ранее подписанному соглашению о сотрудничестве Tele2 с правительством Иркутской области.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Являясь социально ответственным оператором, Tele2 не только планомерно развивает сотовую связь в Иркутской области, но и оказывает поддержку образовательным и социальным учреждениям региона. В этом году мы передали лицею ИГУ дополнительное оборудование, с помощью которого обучение становится более эффективным и увлекательным».

Елена Кузьмина, директор МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска:

«Партнерство с компанией Tele2 позволяет нам успешно внедрять передовые технологии и инновационные решения в учебный процесс. Переданное оператором оборудование открывает дополнительные возможности для создания собственного образовательного контента, что повышает качество обучения в нашем лицее».

Марина Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области:

«В современных реалиях будущее – за инновациями. Для их поддержки и внедрения в реальный сектор экономики у нас создается Фонд стратегического и инновационного развития. Но начинать, конечно, надо с детей, чтобы молодёжь со школьной скамьи осваивала инновационные, технологичные форматы. Мы рады, что мнение правительства Приангарья и бизнеса в этом вопросе совпадают, что компании готовы вкладываться в обучение и, в конечном счете, – в будущие умы нашего региона».