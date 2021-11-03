Жители двух сел Зиминского района получили доступ к цифровым сервисам

Качественная мобильная связь появилась в селах Зулумай и Басалаевка, рассказали SIA.RU в администрации области.

«С 2014 года в Иркутской области реализуется программа устранения цифрового неравенства. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE)», – отметил заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц.

Сейчас абонентам Зулумая и Басалаевки доступны голосовая мобильная связь четвертого поколения (LTE/4G) и беспроводной интернет скоростью до 100 Мбит/с.

До конца 2021 в строй введут базовые станции в селах Филипповск и Черемшанка Зиминского района. В планах в 2022 году построить базовые станции мобильной телефонии еще в трех селах этой территории - в Буре, Большеворонеже и Новолетниках.