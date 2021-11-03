Рейды провели в торговых центрах Иркутска

Они проходят ежедневно, сообщили SIA.RU в мэрии.

В ТРЦ организована проверка QR-кодов и медицинских документов, представители охранных организаций ведут с покупателями разъяснительную работу.

«Меры, введенные правительством региона, направлены на сдерживание роста заболеваемости, поэтому важно донести до иркутян необходимость соблюдения ограничений», – рассказала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска Наталья Вирейкина.

Наличие QR-кода у посетителя или сотрудника торгового центра не избавляет его от необходимости использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе изменены правила поведения при посещении торгово-развлекательных центров и непродовольственных магазинов с площадью торгового зала свыше 1 тыс. кв. м. Исключение составляют торговые точки, имеющие отдельный вход.