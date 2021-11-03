Темпы вакцинации в Иркутской области за последние 10 дней увеличились в пять раз

На сегодняшний день в регионе привито более 727 тысяч граждан первым компонентом. Кроме того, почти 50 тысяч граждан поставили вакцину «Спутник Лайт». Около 600 тысяч привиты вторым компонентом. Об этом сегодня сообщила первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

Замминистра отметила, что в день медики прививают от 10 до 14 тысяч человек. В регионе работают 94 стационарных пункта вакцинации в 54 медучреждениях, также выездную форму работыосуществляют 122 прививочные бригады.

Сегодня в прививочном пункте, организованном в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес», прививку от коронавирусной инфекции поставил первый заместитель губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. Он призвал жителей, не имеющих ограничений по здоровью, не медлить с решением пройти вакцинацию.