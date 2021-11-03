149 человек заболели коронавирусом в Иркутске

В лидерах по приросту Иркутск, Ангарск, Братск.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболел 505 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 505 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 149 (всего 41 919),

в Братске – 38 (всего 7 530),

в Ангарске – 38 (всего 10 869),

в Усть-Илимске – 27 (всего 7 166),

в Усолье-Сибирском – 26 (всего 3 509)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 41 919,

Ангарск – 10 869,

Иркутский район – 8 307,

Братск – 7 530,

Усть-Илимск – 7 166.