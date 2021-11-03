Депозитарный бизнес банка ВТБ получил высшие оценки от Euroclear Bank (далее — Euroclear) по итогам Annual Performance Review (Review) за 2021 год. ВТБ поддерживает с Euroclear прочные и плодотворные отношения уже длительное время и, в частности, оказывает агентские услуги по хранению ценных бумаг на российском рынке с 2013 года.

Качество оказываемых банком депозитарных услуг оценивалось в ходе Annual Performance Review, который ежегодно проводится во всем мире среди всех поставщиков услуг Euroclear.

Review анализирует эффективность поставщиков услуг в различных пост-трейдинговых процессах: транзакции и расчеты по ценным бумагам, платежи, обработка доходов и корпоративных действий, общий уровень поддержки и прочее.

Количественные и качественные критерии, установленные Euroclear — ведущим международным поставщиком пост-трейдинговых услуг, включают:

— Своевременность получения отчетов / подтверждений;

— Скорость обработки инструкций;

— Количество STP циклов без случаев выпадения инструкций на ручную обработку;

— Качество обработки нестандартных запросов.