В Третьяковской галерее при поддержке ВТБ открывается выставка работ Михаила Врубеля

3 ноября в Новой Третьяковке на Крымском Валу открывается монографическая выставка Михаила Врубеля, приуроченная к
Третьяковская галерея обладает самым крупным собранием работ Врубеля, но уникальность данного проекта в том, что на этот раз будут представлены не только произведения из постоянной экспозиции и запасников, но также экспонаты из 17 музейных и частных собраний. Подобно выставкам Валентина Серова и Ильи Репина, которые проходили в Третьяковской галерее при поддержке ВТБ в 2015 и 2019 годах, этот проект займет все три уровня основного выставочного пространства на Крымском Валу. Дизайн экспозиции разработан архитектором Сергеем Чобаном, который решал экспозиционные задачи в тесном сотрудничестве с кураторами выставки: Ириной Шумановой (Государственная Третьяковская галерея) и Аркадием Ипполитовым (Государственный Эрмитаж).
«Мы глубоко признательны коллегам из музея за те проекты, которые они реализуют в партнерстве с банком в рамках нашей программы „Культурная страна“. Выставки, которые были организованы в рамках нашего сотрудничества, меняют представления о знаковых художниках, помогают сохранять и развивать культурное наследие, оставляют след в истории. Каждый проект сопровождается обширной образовательной программой для взрослых и детей, значительная часть которой адаптируется сейчас под онлайн форматы. Банк ВТБ также по традиции готовит новую серию „Культурного гида“ к выставке Михаила Врубеля — это будет эмоциональный ролик, увлекательно и подробно рассказывающий о талантливом художнике и его драматичной судьбе. Видеогиды, которые мы делаем, остаются в доступе на канале банка в YouTube и после того, как временная экспозиция завершает свою работу. Сейчас они особенно актуальны в связи с ограничениями из-за пандемии — нашу видеоэкскурсию смогут виртуально посетить и те, у кого не получится посетить выставку», — поделилась Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.
Работа выставки организована с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: обязательным является ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а попасть в выставочное пространство можно только при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Выставка продлится до 8 марта 2022 года.
Справка
ВТБ и Государственную Третьяковскую галерею связывают многолетние партнерские отношения. С 2002 года банк входит в состав Совета попечителей музея. При поддержке ВТБ в Государственной Третьяковской галерее прошли уникальные выставки Марка Шагала, Наталии Гончаровой, Николая Ге, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Николая Рериха, Валентина Серова, Михаила Дронова, Ивана Айвазовского, Зинаиды Серебряковой, Василия Верещагина, Ильи Репина, Роберта Фалька.