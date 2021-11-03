В Третьяковской галерее при поддержке ВТБ открывается выставка работ Михаила Врубеля

3 ноября в Новой Третьяковке на Крымском Валу открывается монографическая выставка Михаила Врубеля, приуроченная к 165-летию со дня рождения художника. Ранее было организовано всего две крупных персональных выставки Врубеля — в 1921 и в 1956 годах. Сейчас в Третьяковской галерее представлено более 300 экспонатов, среди которых 50 живописных работ и около 200 листов графики.

Третьяковская галерея обладает самым крупным собранием работ Врубеля, но уникальность данного проекта в том, что на этот раз будут представлены не только произведения из постоянной экспозиции и запасников, но также экспонаты из 17 музейных и частных собраний. Подобно выставкам Валентина Серова и Ильи Репина, которые проходили в Третьяковской галерее при поддержке ВТБ в 2015 и 2019 годах, этот проект займет все три уровня основного выставочного пространства на Крымском Валу. Дизайн экспозиции разработан архитектором Сергеем Чобаном, который решал экспозиционные задачи в тесном сотрудничестве с кураторами выставки: Ириной Шумановой (Государственная Третьяковская галерея) и Аркадием Ипполитовым (Государственный Эрмитаж).

«Мы глубоко признательны коллегам из музея за те проекты, которые они реализуют в партнерстве с банком в рамках нашей программы „Культурная страна“. Выставки, которые были организованы в рамках нашего сотрудничества, меняют представления о знаковых художниках, помогают сохранять и развивать культурное наследие, оставляют след в истории. Каждый проект сопровождается обширной образовательной программой для взрослых и детей, значительная часть которой адаптируется сейчас под онлайн форматы. Банк ВТБ также по традиции готовит новую серию „Культурного гида“ к выставке Михаила Врубеля — это будет эмоциональный ролик, увлекательно и подробно рассказывающий о талантливом художнике и его драматичной судьбе. Видеогиды, которые мы делаем, остаются в доступе на канале банка в YouTube и после того, как временная экспозиция завершает свою работу. Сейчас они особенно актуальны в связи с ограничениями из-за пандемии — нашу видеоэкскурсию смогут виртуально посетить и те, у кого не получится посетить выставку», — поделилась Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Работа выставки организована с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: обязательным является ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а попасть в выставочное пространство можно только при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Выставка продлится до 8 марта 2022 года.

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