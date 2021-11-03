Сбер профинансировал строительство жилья для сотрудников авиазавода в Иркутске-2

Торжественной установкой закладного камня в Иркутске-2, в районе Авиационного завода, отмечено начало строительства нового ЖК «Взлётка», рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Проект современного жилого комплекса комфорт-класса, жителями которого станут сотрудники авиапредприятия, включает в себя три многоквартирных дома. На первом этапе будет построена 1 блок-секция (15 этажей), на втором этапе – 2 блок-секции (13 и 14 этажей). Всего в ЖК «Взлетка» разместятся 550 квартир.

Строительство объекта, расположенного по адресу г. Иркутск, ул.Гравийная,22, ведет компания ООО «Первый Специализированный Застройщик». Байкальский банк Сбербанка выступил финансовым партнером строительства 1 и 2 очереди комплекса. Для ЖК «Взлетка» на срок до 20.09.2025 г. открыта кредитная линия на сумму 1399,5 млн. рублей. Сдача комплекса в эксплуатацию по 1 этапу запланирована на 3 квартал 2023 года, а по второму – на 3 квартал 2024 г.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка: «Сбербанк в настоящее время является финансовым партнером многих новостроек в Иркутске, этот проект – особенный, ведь «Взлетка» рассчитана на новоселов, которые создают будущее нашей авиации и вносят большой вклад в развитие самолетостроения. Приятно, что компания – застройщик решила таким особенным объектом создать комфортную жизнь для специалистов авиазавода «Иркут». Кроме проектного финансирования Сбер в данном ЖК предлагает для жителей Иркутска и региона интересные ипотечные предложения, а применение экскроу – счетов, открытых в Сбербанке для данного объекта, дают гарантии застройщику, а покупателям недвижимости помогают защитить их денежные средства в случае покупки квартиры на стадии строительства».

Аркадий Астрахан, генеральный директор ООО «Первый специализированный застройщик»:

«Жить в зоне пешей доступности к месту работы – что может быть лучше? Близость жилья к месту работы, наличие развитой инфраструктуры и обширного благоустройства позволит жителям жилого комплекса эффективно использовать своё время. Время – это самый важный и невосполнимый ресурс в жизни человека. Концепция экономии времени вдохновила нас на создание жилого комплекса «Взлётка». Создавая качественное жильё комфорт-класса в непосредственной близости к Иркутскому Авиационному Заводу, мы хотим подарить будущим жителям комплекса время для жизни на качественно новом уровне. Мы рады, что Сбер поддержал нас в реализации этой идеи. Открытая для ЖК кредитная линия позволит нам вести строительство по плану. Уверен, что будущие покупатели квартир во «Взлетке» оценят и сервисы банка, такие как, например, ДомКлик. Он позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта недвижимости, и провести сделку купли-продажи недвижимости всего за один визит в офис-банка».

В будущем жилом комплексе для всех квартир разработаны оригинальные дизайн-проекты со сметами. Покупателям недвижимости во «Взлетке» компания-застройщик предлагает квартиры как без отделки – в свободной планировке, так и с отделкой – в одном из трех вариантов, выполненных в стилистических решениях-Скандинавский стиль, Современный стиль, Неоклассика.

Проектом предусмотрены закрытая придомовая территория, велопарковка, система видеонаблюдения, паркинг на 114 машиномест. Авторы проекта много внимания уделили созданию детского пространства, в будущем ЖК запланировано открытие детского театра, балетной школы, предполагается спортивная зона, детские городки, мини-парк деревянного зодчества и т.д.