ИНК поддержала два социальных проекта из Усть-Кута на Международном молодёжном форуме «Байкал»

АО «ИНК-Капитал» профинансировала два социальных проекта жителей Усть-Кута. Авторы представили работы на площадке Международного молодежного форума «Байкал», рассказали SIA.RU в администрации области.

Победителями регионального конкурса социальных проектов стали Екатерина Лихварь со Школой первой помощи и экопроект MESTO Анастасии Даликеровой.

«Региональный конкурс социальных проектов прошёл впервые. Идею его проведения предложила молодёжь, её поддержал губернатор Игорь Кобзев. Наша общая задача – создать условия для того, чтобы молодые люди способствовали развитию мест, где они проживают, своих родных населённых пунктов. Молодые люди предложили очень большое количество проектов. Два из них сразу же решила поддержать компания «ИНК-Капитал». Это говорит о востребованности проектов, их важности не только для авторов, но и для бизнеса, для изменения территорий к лучшему. Это и есть основная задача конкурса», – сообщила министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Школа первой помощи – проект, созданный для молодёжных волонтёрских отрядов. Участники часто оказывают первую помощь людям, но не всегда знают теорию. Екатерина Лихварь предложила организовать несколько практических семинаров.



По проекту «MESTO» (Мой «Eco-Style»! Твори – отдыхай!) в 2022 году в Усть-Куте планируется провести пять мероприятий по вовлечению молодежи в преобразование общественных пространств. На базе креативного кластера «Новая XX» и молодежного центра «БАМ» молодые люди будут создавать мебель из пеллет.



«Мы решили поддержать ребят из Усть-Кутского района, проекты которых непосредственно связаны с ценностями и приоритетами нашей компании. Экологический проект MESTO и применяемая технология «Новая жизнь старым вещам» соответствует целям устойчивого развития, которые мы продвигаем на наших предприятиях и территориях присутствия. Проект «Первая помощь» поможет молодым ребятам познакомиться с высокими стандартами компании в вопросах подготовки персонала в сфере безопасности и охраны труда», – отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

Всего участвовали 290 заявок, до защиты дошли 87 проектов. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, обладателей микрогрантов определят после 15 ноября.

Иркутская нефтяная компания также является учредителем грантового конкурса «Энергия родной земли», который проходит на севере региона – в Усть-Кутском, Киренском, Нижнеилимском и Катангском районах. Благодаря поддержке ИНК второй год реализуются социально значимые проекты некоммерческих организаций и муниципальных учреждений: в 2020-2021 году гранты получили 15 победителей. В планах у организаторов увеличить бюджет конкурса и расширить число номинантов.