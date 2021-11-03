Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту крушения Ан-12 в 7 км от Иркутска в районе села Пивовариха, сообщается на сайте СКР.

«По предварительной информации, 3 ноября 2021 года при заходе на второй круг в 4 км от города Иркутска в районе села Пивовариха Иркутского района произошло крушение самолета АН-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». На борту воздушного судна находились, предположительно, 6 членов экипажа», – отмечает ведоство.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Следственная группа выехала на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.