Технеисправность могла стать причиной крушения Ан-12 под Иркутском

Ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами», – сказал собеседник агентства.

По информации источника, экипаж перед посадкой транспорта доложил о необходимости уйти на второй круг. Самолет шел транзитом, перевозил груз, который состоял из продуктов.