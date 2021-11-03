Опубликован список членов экипажа упавшего Ан-12, среди них есть граждане Беларуси и Украины

Читайте также:
3 ноября 2021
Губернатор Иркутской области опубликовал список пассажиров и членов экипажа грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение в районе села Пивовариха недалеко от Иркутска.
- Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия
- Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина
- Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина
- Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь
- Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич , Россия
- Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь
- Инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь
Напомним, ранее губернатор Иркутской области сообщил, что все люди, которые были в самолете, погибли.