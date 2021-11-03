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Опубликован список членов экипажа упавшего Ан-12, среди них есть граждане Беларуси и Украины

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Губернатор Иркутской области опубликовал список пассажиров и членов экипажа грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение в районе села Пивовариха недалеко от Иркутска.

  • Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия
  • Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина
  • Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина
  • Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь
  • Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич , Россия
  • Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь
  • Инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь

Напомним, ранее губернатор Иркутской области сообщил, что все люди, которые были в самолете, погибли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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