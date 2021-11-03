Опубликован список членов экипажа упавшего Ан-12, среди них есть граждане Беларуси и Украины

Губернатор Иркутской области опубликовал список пассажиров и членов экипажа грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение в районе села Пивовариха недалеко от Иркутска.

Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия

Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина

Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина

Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь

Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич , Россия

Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь

Инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь

Напомним, ранее губернатор Иркутской области сообщил, что все люди, которые были в самолете, погибли.