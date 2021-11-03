Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Приангарья, сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик. Кроме того, ведомство поставило на контроль расследование возбужденного следственными органами дело.

Напомним, 3 ноября грузовой самолет Ан-12 совершал рейс по маршруту Якутск-Иркутск. В 19 часов 40 минут местного времени воздушное судно пропало с радаров, чуть позже стало известно о его крушении. Все находившиеся на борту люди погибли.