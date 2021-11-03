Игорь Кобзев рассказал о крушении Ан-12 и погибших людях с места событий

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал видео: в нем он с места событий рассказывает о крушении самолета Ан-12, который принадлежал белорусской компании «Гродно». Транспорт разбился сегодня под Иркутском в районе села Пивовариха.

«Мы видим только одно: к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются», – пояснил Кобзев и добавил, что, предположительно, в самолете находились еще двое сопровождающих от компании «Заполярье». «Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией. К тому же, завтра в наш регион прилетают представители авиакомпании «Гродно». Со своей стороны будем делать все, чтобы разобраться в причинах трагедии», – резюмировал глава региона.

Напомним, ранее был опубликован список людей, которые находились на борту судна. Среди них есть были граждане Украины, Беларуси и России.