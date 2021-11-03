Разбившийся самолет Ан-12 эксплуатировался с 1968 года

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно», разбившийся под Иркутском, эксплуатировался с 1968 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет летал с 1968 года – более 53 лет. Изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Самолет был в составе ВВС СССР, из российских ВВС был передан в Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в "Гродно"», – сказал собеседник агентства.

Самолет использовался только в качестве грузового. По информации источника, Ан-12 перед вылетом был в нормальном техническом состоянии.

Напомним, в качестве предполагаемых причин крушения транспорта рассматриваются техническая неисправность или ошибка пилотирования.