Подвижный пункт для обогрева сил развернули на месте крушения Ан-12

Правительство Приангарья сообщило о том, что на месте крушения Ан-12 под Иркутском развернут пункт управления мэра города для обогрева сил, на место аварии прибыл глава областного центра Руслан Болотов.

«На место трагедии также прибыл мэр Иркутска Руслан Болотов. В рамках взаимодействия по его поручению задействованы все силы и средства аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город». На месте катастрофы развернут подвижный пункт управления мэра города для обогрева сил, задействованных в ликвидации авиакатастрофы. Кроме того, подвижным пунктом Комбината питания Иркутска организовано горячее питание всей группировки сил», – говорится в сообщении.

Прямо сейчас глава региона Игорь Кобзев проводит заседание КЧС, в котором принимают участие представители правительства Иркутской области, МЧС, администрации города Иркутска и Иркутского района.