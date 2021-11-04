Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения Ан-12 в Приангарье

Собственное расследование крушение грузового самолета Ан-12, который разбился под Иркутском, начал Межгосударственный авиационный комитет, следует из данных на сайте организации.

«По предварительным данным, на борту находились 7 человек, число погибших уточняется. Воздушное судно разрушено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», – отмечает МАК.

Напомним, крушение судна произошло сегодня около 20:00 по местному времени в районе села Пивовариха.