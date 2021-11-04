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Власти Приангарья окажут родственникам погибших в крушении Ан-12 помощь в размещении

Губернатор региона Игорь Кобзев поручил оказать помощь в размещении родственников погибших в авиакатастрофе в Иркутском районе. Этот вопрос обсудили в рамках заседания КЧС под председательством главы области, сообщает пресс-служба регправительства.

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«Все службы сработали оперативно. Ликвидирован очаг возгорания. Обнаружены тела погибших. Сейчас  нужно создать условия для работы следственных органов, освободить  дорогу. Я уже связался с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, переговорил и с авиакомпанией, представители которой вылетают завтра в Иркутск. Мы также продолжим работу в зоне катастрофы. Кроме того, по линии  МИДа будем вести работу. Сейчас информируем генеральное консульство Украины в Новосибирске, информируем посольство в Республике Беларусь в Москве. Обмениваемся данными. Будем вести переговоры, связанные с транспортировкой погибших», – сообщил губернатор.

В Приангарье начала работу горячая линия, ее номер 8 (3952) 40-99-99,родственникам погибших окажут психологическую помощь.

Завтра будет проведено еще одно заседание КЧС.

Напомним, по данным, которые известны в настоящую минуту, погибли все люди, которые были на борту судна. Среди них были граждане Беларуси, Украины и России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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