СК: Вероятной причиной крушения Ан-12 могла стать плохая погода в Иркутской области

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации назвало три версии крушения Ан-12 под Иркутском.

«Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного черного ящика.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о двух версиях – технической неисправности и ошибке пилотирования.