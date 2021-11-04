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Белорусские Ан-12 не будут эксплуатироваться до конца расследования аварии под Иркутском

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Самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до конца расследования катастрофы, которая произошла 3 ноября под Иркутском, сообщается на сайте министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

«Департаментом по авиации принято решение о приостановлении коммерческой эксплуатации самолетов Ан-12 до получения результатов расследования», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, воздушным судном управлял опытный экипаж. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 – более 7 тысяч.

Напомним, разбившийся транспорт принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Самолет потерпел крушение при уходе на посадку. Представители перевозчика намерены приехать в Прингарье 4 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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