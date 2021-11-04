Противогололедную обработку провели в Иркутске

В городе выпал первый снег.

По поручению мэра Руслана Болотова коммунальные службы посыпают магистральные улицы для предотвращения образования наледи. Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Сергей Чертков. Сейчас в городе работают 26 комбинированных дорожных машины, тротуароуборочная техника и вспомогательный транспорт.

«После того, как спадет дорожный трафик, на улицы выйдут подметальные машины. В первую очередь будут расчищены центральные улицы, дороги со сложным рельефом. В ночь будут работать порядка 50 единиц техники. В 4 часа утра на уборку тротуаров и улиц от снега также выйдет порядка 200 человек», – отметил Сергей Чертков.