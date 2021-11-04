МЧС заявило о гибели 9 человек при крушении Ан-12 под Иркутском

Заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил, что на разбившемся в районе Пивоварихи Ан-12 в Иркутской области было девять человек, сообщает ТАСС.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», – сказал он.

Рябоволов добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо граждане России, трое – Беларуси, двое – Украины.

Напомним, крушение Ан-12 произошло вечером 3 ноября в районе села Пивовариха.