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Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлили до 1 января 2024 года

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 1 января 2024 года, следует из документации на сайте правовой информации.

Продлен запрет на проведение мероприятий не только в помещениях школ, спортивных организаций, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде – в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Исключение составляют организации среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования и досуговые организации.

Ранее запрет действовал до 1 января 2022 года. Поправки внесены из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Документ вступил в силу 3 ноября 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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