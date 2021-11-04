Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлили до 1 января 2024 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 1 января 2024 года, следует из документации на сайте правовой информации.

Продлен запрет на проведение мероприятий не только в помещениях школ, спортивных организаций, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде – в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Исключение составляют организации среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования и досуговые организации.

Ранее запрет действовал до 1 января 2022 года. Поправки внесены из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Документ вступил в силу 3 ноября 2021 года.