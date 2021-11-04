Обновлен рекорд по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье за пандемию

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за минувшие сутки был установлен новый рекорд по заболеваемости за пандемию – 521 случай.

С начала пандемии, по официальным подсчетам, заболели в Приангарье 124,2 тысячи людей. Скончались за сутки от коронавируса 28 человек, от иных болезней при наличии ковида – один.

Обновлен рекорд и по суточной заболеваемости в Иркутске – за день тут заболел 171 человек. Также в лидерах по суточному приросту больных Братск и Ангарск, где обнаружено 63 и 41 новый случай соответственно.