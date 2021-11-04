Новости

Восьмым и девятым погибшими при крушении Ан-12 оказались руководители АТК «Заполярье»

Установлены личности восьмого и девятого погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском, ими оказались гендиректор авиационной транспортной компании «Заполярье» и его заместитель, сообщает «Интерфакс».

«На борту Ан-12 было руководство ООО АТК «Заполярье»  – гендиректор Юрий Володин и его заместитель Олег Вишнев», – отмечает издание.

Напомним, 3 ноября было известно семерых погибших. О том, что всего на борту транспорта находились девять человек, стало известно к утру 4 ноября. Среди них были граждане России, Беларуси и Украины.

Читайте также:

Власти региона решили активизировать работу по переносу аэропорта Иркутск после катастрофы
4 ноября 2021
МЧС заявило о гибели 9 человек при крушении Ан-12 под Иркутском
4 ноября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании