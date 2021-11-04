Директора автошколы в Братске обвинили в «торговле» водительскими правами категории «В»

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщает, что 43-летняя женщина – директор автошколы в Братске обвиняется – в «продаже» водительских прав категории «В» троим ученикам.

По версии следствия, обвиняемая за деньги – 20 тысяч рублей с каждого – изготовила троим людям права категории «В» без их фактического обучения и сдачи экзамена.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия», санкции которой предусматривают до 9 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.