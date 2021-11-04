Всемирная неделя предпринимательства в Центре «Мой бизнес»

С 8 по 12 ноября 2021 года Центр «Мой бизнес» проводит мероприятия, приуроченные к Всемирной неделе предпринимательства, которая представляет собой ежегодный масштабный международный проект, посвященный молодежному предпринимательству, инновационным разработкам, привлечению инвестиций и стартовым площадкам для нового бизнеса.

🌎Всемирная неделя предпринимательства - это международный проект, объединяющий более 180 стран-участниц и более 10 000 000 участников.

Уже 9 лет подряд Всемирная неделя предпринимательства в России проходит при поддержке Министерства экономического развития России.

Центр «Мой бизнес» присоединяется к проведению Всемирной недели предпринимательства и приглашает вас принять в ней участие с 8 по 12 ноября.

Если вы только задумалась о бизнесе или уже опытный бизнесмен или бизнесвумен, то Неделя Предпринимательства точно для вас и для вашего друга.

Каждый день будут увлекательные семинары, круглые столы такие, как:

📌Финансовые возможности (кредиты, займы, лизинг под поручительство Фонда).

📌Финансирование самозанятых.

📌Туризм.

📌Развитие инноваций в производстве.

📌Экспорт.

📌Стартап: «Есть идея – Делай дело!»

📌Услуги для самозанятых.

📌Агротуризм.

📌Социальное предпринимательство. Что нужно знать, чтобы получить грант.

📌Франшиза.

Среди всех участников мероприятия будет разыгрываться сертификат в коворкинг на целый месяц.

Всемирная Неделя Предпринимательства пройдет в онлайн и офлайн формате.

Регистрируйся на сайте MB38.ru во вкладке Мероприятия, выбирай интересующий семинар и приходи в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Рабочая, 2а/4 или подключайтесь в онлайн (ZOOM). Телефон для справок в Иркутске (3952) 202-102

В Центре «Мой бизнес» вы можете получить услуги для ведения предпринимательской деятельности от консультации до вывода товаров на экспорт. В том числе услуги по изготовлению аудио-ролика, создание одностраничного сайта, изготовление полиграфической продукции, настройка и запуск таргетиновой рекламы в соц. сетях, разбор страницы и подготовка рекламного текста для размещения в соц. сетях, содействие в размещении на электронных торговых площадках.